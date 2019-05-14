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Кому больше пользы от милостыни?
Христианская притча   
14 Мая 2019 г.
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kopeika

Подал человек нищему денежку, да ещё и ласковым словом приветил.

Увидела это проходившая мимо с внуком бабушка и спросила:

— Как ты думаешь, кому больше пользы от милостыни: тому, кто даёт, или получает?

— Конечно, получает! — даже удивился такому простому вопросу внук.

— А ты подумай! — посоветовала бабушка.

Внук наморщил лобик, посопел, но ничего другого так и не придумал. И тогда бабушка сказала:

— На эту денежку нищий купит хлеба и молочка — всё, что нужно для утоления голода, то есть, для тела. А тот, кто её подал, сделал очень полезное дело для своей души, которая гораздо важнее тела. Так кто же, выходит, получает большую пользу от милостыни?

— Конечно, подающий! — даже удивился такому простому ответу внук.

Взял у бабушки денежку и тоже подал её нищему!

Источник: pritchi.ru

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