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Колючий куст
Буддийская притча   
12 Декабря 2017 г.
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zapovednik magadan

Один отшельник медитировал в пещере, находившийся высоко в горах. Жизнь его не отличалась удобствами, но отшельник о них и не помышлял, направляя все свои силы на достижение просветления.

Как-то летом у входа в его пещеру вырос большой колючий куст. И всякий раз, выходя наружу, отшельник думал о том, что следует срубить этот куст и не ходить больше в порезах.

«А вдруг этот день — последний в моей жизни? — спрашивал себя отшельник. — Тогда в нём дорого каждое мгновение, и неужели я потрачу его на пустяки? Займусь-ка я лучше практикой, которая одна способна приблизить меня к просветлению и дать возможность переродиться в лучших мирах».

И, размышляя таким образом, отшельник возвращался в пещеру, оставляя без внимания злополучный куст.

В то самое лето отшельник достиг просветления, а куст сам собой зачах и был унесён ветром.

Источник: pritchi.ru

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