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Когда рак на горе свистнет
Христианская притча   
21 Мая 2019 г.
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rak

Пришёл бедный к богатому денег просить. Не дал богач. Пришёл в другой раз. Снова не дал. И в третий, и в четвёртый...

— Неужели ты мне никогда не поможешь? — взмолился, наконец, бедняк.

— Почему? Помогу! — усмехнулся богач и, чтобы раз и навсегда отделаться от него, сказал — После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет!

Услышал это живущий поблизости в реке рак. И так ему стало жалко бедняка, что он дождался, когда пройдёт в четверг дождь, и полез на высокую гору.

Полз-полз... Как взобрался — и сам не помнит. И только тут вспомнил, что свистеть-то он не умеет. Да если бы и умел — разве бы это что-нибудь изменило?..

Источник: pritchi.ru

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