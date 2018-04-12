Книги или золото

Было среди холмов селение. В центре его лежал большой зелёный камень. Люди считали его волшебным и собирались вокруг него, когда хотели решить сложные вопросы.

В этом селении жили два брата. Их родители умерли и оставили братьям в наследство большой слиток золота и много мудрых книг. Каждый из братьев хотел получить золото. «Это лучше, — думали они, — чем иметь большую библиотеку».

Прошёл год, а братья так и не смогли разделить наследство. Тогда жители селения собрались около зелёного камня и попросили у него совета, как рассудить братьев.

Вдруг из камня вышла девушка. В руках у неё были весы. Она взяла слиток золота и положила на одну чашу весов. Затем взяла одну страницу мудрой книги и положила на другую чашу весов. Все застыли от изумления — одна пожелтевшая от времени страница книги перевесила.

Не сказав никому ни слова, девушка вошла в камень и исчезла.

Источник: pritchi.ru

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