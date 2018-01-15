Категоричный кузнец

Один старый кузнец был очень горд своей профессией. Он рассказывал, что с детства решил стать кузнецом, и ничто не могло повлиять на его решение.

— Моя мать хотела, чтобы я стал дантистом, — сказал он своему собеседнику. — Но, если бы я её послушал, я бы умер с голоду.

— Почему ты так решил? — удивился тот.

— Я занимаюсь своим ремеслом уже тридцать лет, — гордо сказал кузнец, — но никто за это время не попросил меня удалить зуб. Значит это никому не нужно.

Источник: pritchi.ru

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