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Категоричный кузнец
Притча неизвестного происхождения   
15 Января 2018 г.
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kuznetc

Один старый кузнец был очень горд своей профессией. Он рассказывал, что с детства решил стать кузнецом, и ничто не могло повлиять на его решение.

— Моя мать хотела, чтобы я стал дантистом, — сказал он своему собеседнику. — Но, если бы я её послушал, я бы умер с голоду.

— Почему ты так решил? — удивился тот.

— Я занимаюсь своим ремеслом уже тридцать лет, — гордо сказал кузнец, — но никто за это время не попросил меня удалить зуб. Значит это никому не нужно.

Источник: pritchi.ru

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