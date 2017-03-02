Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.

Через несколько дней мудрец пришёл в дом безбожника. В подарок ему мудрец принёс красивую картину. Безбожник был в восторге. Никогда ещё не доводилось ему видеть такой совершенной красоты.

— Какое чудо! — вскричал он. — Чьей волшебной кисти принадлежит этот шедевр?

— Да ничьей! — отвечал мудрец. — Лежала у меня в кладовой коробка с красками, а под ней — чистый холст. Лежала себе и лежала. А вчера зацепил я её и опрокинул. Краски из неё вылились, да прямо на холст. И представьте себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что картина эта и получилась!

— Да вы смеётесь надо мной! — воскликнул безбожник. — Как это — вылились? Быть такого не может. Вы только посмотрите на это полотно: какая композиция, какая глубина замысла, как выписаны детали... Ни за что не поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца!

— Вот видите, — сказал мудрец, — вы и в мыслях не допускаете, что эта картина могла появиться сама собой — случайно, без замысла художника и творца. Как же я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта трава под ногами, эти деревья, реки, озёра, леса, луга, горы и долины появились случайно, без замысла и воли величайшего творца?!

Источник: pritchi.ru

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