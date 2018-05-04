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Камень на улице
Греческая притча   
04 Мая 2018 г.
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oduvan

Однажды Диоген стоял на углу улицы и хохотал так, словно сошёл с ума.

— Над чем ты так смеёшься? — спросил его прохожий.

— Видишь камень посредине улицы? Пока я тут стою, уже десять человек, чертыхаясь, споткнулись о него, но ни до одного не дошло, что нужно просто убрать камень с дороги и тогда никто не будет спотыкаться.

Источник: pritchi.ru

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