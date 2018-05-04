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Камень на улице
|Греческая притча
|04 Мая 2018 г.
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Однажды Диоген стоял на углу улицы и хохотал так, словно сошёл с ума.
— Над чем ты так смеёшься? — спросил его прохожий.
— Видишь камень посредине улицы? Пока я тут стою, уже десять человек, чертыхаясь, споткнулись о него, но ни до одного не дошло, что нужно просто убрать камень с дороги и тогда никто не будет спотыкаться.
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