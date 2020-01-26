Как научится прощать?

Ученик пришёл однажды к своему старцу и спросил:

— Как мне научится прощать, Учитель?

— Никогда не суди других, и тебе никогда не придётся прощать.

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Источник: pritchi.ru

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