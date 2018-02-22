Испытание женихов

Для того, чтобы проверить женихов и выбрать достойного супруга для своей любимой дочери, царь придумал испытание. Перед дворцом, где жила царевна, устроили палату со всевозможными диковинными и дорогими вещами из золота, серебра и жемчуга. Женихов по очереди приглашали туда и объявляли, что они могут выбрать себе всё, что им угодно, но после этого они уже не увидят царской дочери.

И, увы! Девушка сидела одна-одинёшенька в своих прекрасных покоях. Никто не прошёл мимо дорогих подарков, не соблазнившись желанием взять себе что-нибудь.

Однажды приехал статный царевич, которого также провели в комнату с подарками и предложили на выбор всё, что он захочет.

— Мне ничего не нужно, — сказал царевич. — Я только хочу видеть царскую дочь.

Придворные показали ему, как пройти к царевне. Но тут царевич заметил редкий и очень острый меч. Он не удержался и взял меч в руки.

— Итак, Ваше Высочество, теперь вы можете ехать домой без невесты, — объявили царевичу придворные.

— Вовсе нет! — воскликнул юноша. — С этим мечом меня теперь никто не остановит!

Он пошёл вперёд и вошёл в зал к царской дочери. Удивлённый такой смелостью, царь не посмел отказать юноше. И дочь царя стала женой храброго царевича.

«Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1Ин. 2:6).

Источник: pritchi.ru

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