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Испытание богатством и оружием
Историческая притча   
31 Января 2018 г.
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svatoslav

Однажды Святослав осадил некий город, и созвал царь тогда своих бояр и спросил:

— Что будем делать, раз не можем против него ничего выставить?

И предложили ему бояре:

— Отправим ему дары и соблазним золотом или драгоценностями.

И отправили Святославу золото и драгоценности в сопровождении мудрого мужа, которому наказали:

— Не отводи глаз от его лица и взгляда!

Прибыл мудрый муж к Святославу и сказал, что привёз он поклон от греческого царя. Ввели его к князю, и он разложил перед тем золото и драгоценности. И сказал Святослав дружинникам своим:

— Схороните.

Вернулся муж к царю и доложил:

— Пришёл к нему, разложил дары, а он взглянул на них и велел закопать.

Предложил другой боярин:

— Испытаем ещё: отправим ему оружие.

Отправился вновь к Святославу мудрый муж, и принёс ему мечи и иное оружие. Обрадовался князь и принял дары.

Вернулся посланец к царю и обо всём рассказал. И решили бояре:

— Лют сей муж, так как имущества не бережёт, а оружие принимает. Согласимся на дань.

И послал царь к Святославу гонцов, говоря:

— Не ходи к городу, возьми дань, сколько хочешь.

И заплатили ему дань, а князь вернулся в Переяславец со славою великой.

Источник: pritchi.ru

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