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Искатель правды
Современная притча для детей   
06 Июня 2019 г.
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kokos

Один человек всю свою жизнь искал Правду. Много лет он ходил по свету: всякое повидал, но Правду так и не отыскал.

Однажды он заблудился в лесу. Измученный, отчаявшийся, он брёл наугад, не разбирая дороги, и вдруг уловил запах дыма. Где-то поблизости было жилище. Выйдя на поляну, искатель увидел небольшую хижину. Неподалёку от неё у костра сидел седой старец.

Человек очень обрадовался, подошёл к огню и поприветствовал старца. В беседе он рассказал о себе и о том, что всю свою жизнь посвятил поиску Правды.

Старец внимательно посмотрел на него и сказал:

— Ты пришёл туда, куда надо. Правда находится здесь! Но нужно быть чистым и мужественным, чтобы встретиться с ней. Готов ли ты к этому?

Человек разволновался и стал уговаривать старца поскорее показать ему Правду. В ответ тот сказал:

— Послушай внимательно! Дело вовсе не во мне. Я покажу тебе Правду, если ты настаиваешь. Но сначала подумай — готов ли ты к этому. Не испугаешься ли? Ведь, прежде всего, ты увидишь Правду о самом себе!

Человек решительно ответил:

— Я готов. Будь, что будет! Я всю жизнь посвятил её поиску.

Старец сказал:

— Хорошо, завтра на рассвете я поведу тебя туда, где обитает Правда. А теперь отдыхай, впереди у тебя целая ночь на обдумывание. Ведь встреча с Правдой — это трансформация всего, что не соответствует ей. Твоё человеческое существо может пострадать, но может и преобразиться.

И старец ушёл, а человек задумался. Ещё никогда не стоял он так близко к Правде! Он чувствовал её присутствие: сам старец и вся местность вокруг излучали необычайный свет. Этот свет манил и настораживал одновременно.

Ночью искателю приснился сон. Ему снилось, что старец ведёт его по плато. В какой-то момент он остановился и сказал искателю:

— Дальше ты пойдёшь один. Когда увидишь сфинкса, который охраняет зеркало Правды, остановись и подумай: ведь сфинкс вооружён копьём! Но если ты имеешь мужество, тебя ничто не может остановить. Посмотришь в зеркало, встретишься с Правдой. Если испугаешься, то сфинкс ударит тебя копьём». Неожиданно человек проснулся. Был рассвет. Старец стоял возле него.

— Ты готов? — спросил он искателя.

— Я думаю, что да. Тем более, что во сне это уже происходило.

— Сон — это сон, а Правда — это реальность! — сказал старец. Но человек не слышал его. Он слишком торопился.

И старец повёл его. Некоторое время они шли по тропинке вверх, и когда вышли на плато, старец оставил его. Вначале всё было, как во сне. Человек решительно зашагал к зеркалу. Но в последний момент он посмотрел на сфинкса и увидел его горящие глаза, они пылали суровым неземным светом! На мгновенье мужество покинуло его, спина стала мокрой, ноги задрожали и, неожиданно для себя он проскочил за зеркалом, так и не встретившись с Правдой!

Вечером человек вёл неторопливую беседу со старцем у костра. Он понял, что ему надо многое познать и трансформировать в себе, прежде чем он сможет встретиться с Правдой. Старец вёл неторопливую беседу, угощая искателя ароматным чаем из трав. И тот спросил старца:

— Часто ли люди приходили сюда и встречались с Правдой?

— Конечно, — ответил ему старец, — это происходит постоянно. И иногда Правда сама открывается человеку.

И старец рассказывал ему о том, что на Земле существовала удивительная страна — Атлантида. И вот однажды Правда проявилась в небесном зеркале над ней. Самые мужественные из людей увидели её и осознали своё несовершенство. Они пытались убедить остальных в том, что те не идут путём Правды, но никто не слышал их. И когда они поняли, что погибнут, потому что духовное развитие их цивилизации зашло в тупик, они погрузились на корабли и отплыли с той Земли, где нравственность людей пала. Во главе их плыл великий сын Правды, Серапис Бей. Попутный ветер наполнял паруса, они пели песню о братстве человечества, взявшись за руки, и с грустью прощались с Атлантидой. Там остались их братья, не пожелавшие осознать своего несовершенства и безнравственности. Они продолжали веселиться и пить вино. Праздник был в самом разгаре: они смеялись над теми, кто уплывал в неизвестность, и не видели, что земля уходит у них из-под ног.

Через месяц корабли причалили к прекрасному берегу. Так зародилась египетская цивилизация. Атлантида же ушла под воду.

Старец продолжал:

— Так гласит предание. Много раз на Земле возникали и исчезали цивилизации. Все они в своём развитии проходили стадии зарождения, расцвета и упадка. Одни государства существовали несколько веков, другие — тысячелетия. Но неизменным было одно: когда цивилизация удалялась от Правды, она погибала. Не исчезали лишь её духовные достижения! Они передавались тысячелетиями от одной цивилизации к другой. Это и есть основное наследие наших предков, дошедшее до сегодняшнего времени.

Старец помолчал некоторое время, а потом добавил:

— Такой же процесс происходит и с каждым человеком.

Искатель правды. Притча

Источник: pritchi.ru

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