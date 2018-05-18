Искания, стремления, сомнения

Вы в большой опасности! В любой момент вы можете быть любящим, смеющимся, весёлым — вы можете негаданно обрести Бога. Это прекрасная история Рабиндраната Тагора.

Я искал Бога тысячи жизней. Я видел его... иногда далеко... я бросался... иногда я почти попадал туда, но он отдалялся опять. Это случалось снова и снова. Наконец я оказался перед дверью, на которой была надпись: «Это дом, где живёт Бог».

Я разволновался сначала, очень встревожился. Дрожа, я поднялся по ступенькам и уже собрался постучать в дверь, но вдруг, в озарении, я увидел... Если я постучу и Бог откроет дверь, то что дальше? Всё кончится. Моё путешествие, моё паломничество, моё большое приключение, моя философия, моя поэзия, все стремления моего сердца — всё кончится! Это будет самоубийство.

Глядя в одну точку, я снял ботинки, чтобы, сходя по ступенькам, не шуметь. И, как только сошёл вниз, я побежал и не оглядывался назад. После этого я бегаю и бегаю тысячи лет. Я почти нашёл Бога, по крайней мере, я знаю, где он живёт. Всё, что я должен теперь делать, — это избегать этого места, и я могу продолжать искать его опять. Этот дом — приют для меня. Я помню это точно. И если я нежданно-негаданно войду в этот дом, всё кончится.

Источник: pritchi.ru

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