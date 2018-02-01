Ищущая мартышка

Один мудрый старик повёл мальчика в зоопарк.

— Видишь этих мартышек?

— Ага.

— Видишь вон ту, которая суетится и выискивает блох у других мартышек?

— Да.

— Эта мартышка «ищущая»! Она считает остальных завшивленным стадом и пытается всех «очистить».

— А другие что?

— Ничего, просто иногда чешутся. Или не чешутся.

— А кто чистит «ищущую»?

— Никто. Поэтому она — самая вшивая...

Источник: pritchi.ru

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