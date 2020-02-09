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Гуру и крокодилы
Индийская притча   
09 Февраля 2020 г.
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apple tree blossom

Один духовный искатель отправился на поиски мастера, способного указать путь к истине, и набрёл на ашрам, в котором жил один гуру. Этот гуру имел репутацию просветлённого мастера, но был при этом мошенником. Но искатель об этом ничего не знал.

— Перед тем как взять тебя в ученики, я должен проверить тебя на готовность беспрекословно мне подчиняться, — сказал гуру. — Рядом с ашрамом течёт река; в ней полно крокодилов. Я хочу, чтобы ты перешёл её вброд.

Вера в учителя была столь велика, что ученик не раздумывая вошёл в воду, выкрикивая:

— Хвала могуществу моего гуру!

К огромному удивлению гуру, ученик выбрался на противоположный берег целым и невредимым.

Это подсказало гуру, что он явно недооценил свои сверхъестественные возможности. Он решил продемонстрировать своим ученикам свою силу и таким образом ещё больше укрепить их веру в его святость. С криками: «Слава мне! Слава мне!» — он вошёл в воду. Крокодилы не заставили себя долго ждать, они схватили и сожрали его.

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Источник: pritchi.ru

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