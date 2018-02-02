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Город, в котором нет правил дорожного движения
Христианская притча   
02 Февраля 2018 г.
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dorogi

Водитель приехал в странный город, где на каждом перекрёстке висело по нескольку десятков светофоров. И что самое странное — все они работали вразнобой. Однако жители каким-то образом ездили на машинах и не сталкивались друг с другом. Растерявшись, водитель съехал на обочину, не зная, куда податься дальше.

Заметив прохожего, он спросил у него из окна автомашины:

— Скажите, для чего у вас столько светофоров на перекрёстках?

— Мы слышали, что это очень нужная вещь, поэтому и повесили их повсюду да побольше, — ответил тот.

— А как же по их сигналам ездить?

— Да у нас по светофорам никто не ездит, — все водители объясняются знаками.

— А каким же знаком больше всего пользуются водители? — спросил озадаченный приезжий.

— Крутят пальцем у виска! — усмехнулся прохожий.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью...» (Кол. 3:16)

Источник: pritchi.ru

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