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Горелый тост
Современная притча   
20 Апреля 2018 г.
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toast

Однажды вечером женщина приготовила ужин после трудного рабочего дня. Она положила перед мужем десерт — блюдце с вареньем и горелый тост. Не слегка сожжённый, а полностью почерневший. Мужчина съел свой тост и спросил наблюдавшего за этим сына, сделал ли он свою домашнюю работу и как прошёл его день. После ужина жена извинялась перед мужем за неудачный тост, но он сказал ей:

— Милая, я люблю горелые тосты.

Позже, когда сын пошёл пожелать отцу спокойной ночи, мальчик спросил, действительно ли он любит сожжённые тосты. Отец положил руку на плечо сыну и сказал:

— Твоя мама весь день трудилась на работе сегодня, у неё выдался нелёгкий день, и она очень устала. А кроме того, сожжённый тост никогда никому не помешает, но ты знаешь, как ранят резкие слова.

Мальчик внимательно слушал, а отец продолжал говорить:

— Знаешь, сынок, наша жизнь полна несовершенства, и люди в том числе. Я тоже не идеален. Часто забываю про дни рождения и памятные даты, как и многие другие люди. Но я за эти годы узнал одну важную вещь. Нужно научиться принимать недостатки друг друга и радоваться, что между нами есть различия. Это небольшой секрет помогает создать искренние и длительные отношения. Люби людей, которые радуют твоё сердце и не держи зла на тех, кто этого не делает.

Источник: pritchi.ru

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