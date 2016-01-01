Голубь святого Лазаря







Егерь одного имения пообещал святому Лазарю:

— Как только подстрелю двух голубей, сейчас же принесу одного на твой алтарь в хижине матушки Тересы.

Утро было холодным, но егерь всё же встал спозаранку и отправился с ружьём на охоту. Пошёл он вдоль межи и только сделал несколько шагов, как увидел двух голубей, ворковавших в зарослях. Голуби и не чуяли опасности. Егерь подкрался поближе, остановился, прицелился и выстрелил. Одна птица упала на землю, а другая поспешно улетела...

— Святой Лазарь! Лови его! Это твой голубь! — закричал егерь и бросился поднимать подстреленную птицу.

Источник: pritchi.ru

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