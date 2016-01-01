Глоток вина

Молодой монах шёл по дороге, торопясь до захода солнца попасть в свой монастырь. Возле одного селения встретил он женщину, державшую за верёвку козла.

— Мои дети сидят голодные, — обратилась к нему женщина. Помоги заколоть нам козла. Я — вдова, и некому о нас позаботиться!

Объяснив этой женщине, что ему запрещено убивать животных, монах собрался уже идти дальше, как вдруг услышал от неё признание. Оказывается, она давно уже знает его. И всякий раз, когда он проходил мимо её селения, любовалась им из окна. И что её просьба заколоть козла — всего лишь повод, чтобы с ним познакомиться.

— Я молода, красива, и хочу ласки и любви, — призналась ему женщина. — Пожалуйста, проведи со мной ночку, а утром ступай своей дорогой.

— И ночку с тобой провести я не могу, — ответил монах.

Услышав эти слова, женщина закрыла лицо руками и зарыдала. А после достала из сумки бутылку вина и предложила с ней выпить. Чувствуя, как трудно ему отказаться в третий раз и как сильно пересохло у него в горле, монах сделал небольшой глоток...

На следующее утро, открыв глаза, монах обнаружил себя лежащим в постели с этой женщиной. На печи в большом котле варилось козлиное мясо, а на столе стояла пустая бутылка вина.

Источник: pritchi.ru

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