ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Герцогиня и беспризорник
Современная притча   
31 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

babushka zlaya

Обвешанная драгоценностями пожилая дама с величественными манерами вышла и лондонской гостиницы, где она обедала и танцевала весь вечер на благотворительном балу в честь поддержки беспризорных детей.

Она уже собиралась усесться в свой «Роллс-ройс», как к ней подскочил уличный бродяжка и попросил:

— Мадам, подайте немного денег. Я не ел два дня.

Герцогиня отшатнулась от подростка:

— Да как ты смеешь, негодяй?! Ты что, не понимаешь, что я целый вечер танцевала ради тебя?

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 