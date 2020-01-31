Герцогиня и беспризорник

Обвешанная драгоценностями пожилая дама с величественными манерами вышла и лондонской гостиницы, где она обедала и танцевала весь вечер на благотворительном балу в честь поддержки беспризорных детей.

Она уже собиралась усесться в свой «Роллс-ройс», как к ней подскочил уличный бродяжка и попросил:

— Мадам, подайте немного денег. Я не ел два дня.

Герцогиня отшатнулась от подростка:

— Да как ты смеешь, негодяй?! Ты что, не понимаешь, что я целый вечер танцевала ради тебя?

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Источник: pritchi.ru

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