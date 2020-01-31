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Герцогиня и беспризорник
|Современная притча
|31 Января 2020 г.
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Обвешанная драгоценностями пожилая дама с величественными манерами вышла и лондонской гостиницы, где она обедала и танцевала весь вечер на благотворительном балу в честь поддержки беспризорных детей.
Она уже собиралась усесться в свой «Роллс-ройс», как к ней подскочил уличный бродяжка и попросил:
— Мадам, подайте немного денег. Я не ел два дня.
Герцогиня отшатнулась от подростка:
— Да как ты смеешь, негодяй?! Ты что, не понимаешь, что я целый вечер танцевала ради тебя?
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