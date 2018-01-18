Где надежда, которую ты хранил?

Рассказывали об одном садовнике, что он трудился и весь свой труд употреблял на милостыню, а себе оставлял только необходимое. Но помысл внушил ему: собери себе несколько денег, дабы, когда состаришься или впадёшь в болезнь, не потерпеть тебе крайней нужды. И, собирая, он наполнил горшок деньгами.

Случилось ему заболеть — у него стала гнить нога — и он истратил деньги на врачей, не получив никакой пользы. Наконец, пришёл один опытный врач и сказал ему:

— Если не отсечь ногу тебе, то сгниёт все тело твоё, — и он решился отсечь свою ногу.

Ночью же, придя в себя и раскаявшись в том, что сделал, он сказал с воздыханием:

— Помяни, Господи, дела мои прежние, которые совершил я, трудясь в саду своём и доставляя потребное братиям!

Когда он произнёс это, предстал ему ангел Господень и сказал:

— Где деньги, которые собрал ты, и где эта надежда, которую ты хранил?

Он сказал:

— Согрешил, Господи, прости мне! Отныне я ничего подобного не буду делать.

Тогда ангел коснулся ноги его, и он тотчас исцелел, и, встав утром, пошёл в поле работать.

Врач, по условию, пришёл с орудием, чтобы отсечь ему ногу, а ему говорят:

— Он утром ушёл в поле работать.

Тогда врач, изумившись, пошёл на поле, где работал он, и, увидев его, копающего землю, прославил Бога, даровавшего садовнику исцеление.

Источник: pritchi.ru

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