Умер человек и попал на Божий суд. Долго смотрел на него Бог с недоумением и задумчиво молчал. Не выдержал человек и спросил:

— Господи, что с долей моей? Почему ты молчишь? Я ведь заслужил царствие небесное. Я страдал! — с достоинством заявил человек.

— А с каких это пор, — удивился Бог, — страдания стали считаться заслугой?

— Я носил власяницу и вервие, — упрямо хмурился человек. — Вкушал отруби и сухой горох, не пил ничего, кроме воды, не притрагивался к женщинам. Я изнурял своё тело постом и молитвами...

— Ну и что? — заметил Бог. — Я понимаю, что ты страдал, но за что именно ты страдал?

— Во славу твою, — не раздумывая, ответил человек.

— Хорошенькая же у меня получается слава! — усмехнулся грустно Господь. — Я, значит, морю людей голодом, заставляю носить всякую рвань и лишаю радостей любви?

Вокруг повисло молчание. Бог всё так же задумчиво взирал на человека.

— Так что с моей долей? — напомнил о себе человек.

— Страдал, говоришь, — тихо произнёс Бог. — Как тебе объяснить, чтобы понял? Вот, например, плотник, что был перед тобой. Он всю жизнь строил дома для людей, в жару и холод, и голодал порой, и часто попадал себе по пальцам, через это и страдал. Но он все-таки строил дома. И потом получал свою честно заработанную плату. А ты, получается, всю жизнь только и делал, что долбил себе молотком по пальцам.

Бог на мгновение замолчал...

— А где же построенные дома? Дома где, я спрашиваю!

Источник: pritchi.ru

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