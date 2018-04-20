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Финиковые косточки
Восточная притча   
20 Апреля 2018 г.
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Мясник, которому не удавалось найти работу в городе, направился в деревню, купил ягнёнка, зарезал его, снял шкуру и стал продавать мясо. С утра до вечера простоял он на улице, но ничего не продал.

Поздно вечером к мяснику подошла старуха, державшая в руках корзину с отрубями. Она сказала ему:

— Дай мне за мои отруби мяса, только кусок пожирнее.

Мясник рассердился и ответил:

— Да сгинет та деревня, где за мясо дают отруби!

Тогда старуха ему сказала:

— Сразу видно, что ты горожанин, да ещё глупый вдобавок. Через некоторое время ты охотно продашь своё мясо за финиковые косточки.

Услышав, что в этой деревне даже финиковые косточки считаются товаром, он схватил своё мясо и повернул в город.

Источник: pritchi.ru

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