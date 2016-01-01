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Философ и сапожник
Притча от Джебрана Халиля Джебрана   
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Как-то раз в лавку сапожника зашёл философ, у которого прохудились башмаки.

— Будь добр, почини мне башмаки, — попросил он.

— Я сейчас другому чиню, — отвечал сапожник, — а там вон ещё несколько пар меня дожидаются — надо заплаты поставить, сперва с ними покончу — потом за твои примусь. Ты бы мне их оставил, а сам вот эти надел, денёк в них походишь, завтра придёшь, твои уж готовы будут.

Философ, вне себя от гнева, вскричал:

— Не в моих это правилах носить чужие башмаки!

— Какой же ты философ, коль не можешь ходить в чужих башмаках? — удивился сапожник. — Тут по соседству ещё один сапожник живёт, он философов лучше понимает. Ступай к нему, пусть он тебе и чинит.

Источник: pritchi.ru

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