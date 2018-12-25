Шли по дороге два друга и встретили своего знакомого.

— Ты куда идёшь, Ахмед? — спросили они его.

— Иду на базар покупать осла, — ответил им встречный.

— Ахмед, не забывай добавлять «если этого хочет Аллах».

— Зачем же мне беспокоить Аллаха по пустякам? — ответил Ахмед. — Деньги у меня есть — на осла хватит, базар открыт, ослы продаются. И так всё получится.

— Ну, смотри сам, — сказали друзья и пошли своей дорогой.

Ахмед же пошёл на базар. Но когда он завернул за угол, его там встретили разбойники, которые избили его и отняли все деньги.

Оправился он от побоев и пошёл обратно домой. А навстречу ему те же друзья.

— Что с тобой случилось, Ахмед? — спросили они.

— Да вот, шёл я на базар за ослом, если этого хочет Аллах. На меня напали разбойники, избили и отняли все деньги, если этого хочет Аллах. Теперь вот иду домой, если этого захочет Аллах.

Источник: pritchi.ru

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