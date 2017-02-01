ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Друзья Спора
Притча для детей   
Изменить размер шрифта

osel

Было у Спора два друга: Благоразумие и Упрямство. Упрямство его спорить заставляло. А благоразумие, наоборот, останавливало.

Наконец, Упрямство не выдержало и сказало:

— Выбирай: или я или оно!

— Ты! — сказал Спор, понимая, что с благоразумием он скоро вообще разучится спорить.

Благоразумие, разумеется, пыталось его остановить. Но спор не стал даже слушать его. И остался у него один только друг. Точнее, самый настоящий недруг. Хотя об этом с ним лучше не спорить.

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 