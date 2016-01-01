Друзья и недруги

Царь попросил своего управляющего обойти замки и земли и созвать на Рождество как можно больше своих друзей. Тот обошёл замки и земли, но вместо друзей пригласил всех царских недругов. Когда царь их увидел, то содрогнулся до глубины души и удивлённо спросил, зачем тот это сделал. Управляющий ответил:

— Твои друзья, царь, приходят к тебе в любое время и в любой час года, и ты их с радостью принимаешь. Но когда ты случайно встречаешь своих недругов, то лицо твоё затмевает тёмная туча печали. Оттого я и привёл сюда этих людей, чтобы твоё приветливое лицо и добрый пир обратили их из твоих недругов в друзей.

Источник: pritchi.ru

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