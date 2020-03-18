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Дружба с драконом
Современная притча   
18 Марта 2020 г.
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yasheritca

Один человек пришёл на приём к психиатру и рассказал, что каждую ночь к нему приходит огромный трёхглавый дракон. Пациенту было так страшно, что он не мог заснуть по ночам и находился на грани нервного срыва. Он даже стал подумывать о самоубийстве.

— Полагаю, что смогу вам помочь, — сказал психиатр, — но должен предупредить: на лечение уйдёт год или два, и стоить оно будет три тысячи долларов.

— Три тысячи долларов! — воскликнул посетитель. — Забудьте обо всём, что я вам тут наговорил! За такую сумму я лучше пойду домой и подружусь с драконом.

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Источник: pritchi.ru

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  • Дружба с драконом
    yasheritca Один человек пришёл на приём к психиатру и рассказал, что каждую ночь к нему приходит огромный трёхглавый дракон. Пациенту было так страшно, что он не мог заснуть по ночам и находился на грани нервного срыва. Он даже стал подумывать о самоубийстве.
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