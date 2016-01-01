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Драгоценное время стариков
Современная притча   
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starost1

В приёмной врача толпились люди. Один пожилой джентльмен встал и подошёл к администратору.

— Мадам, — вежливо сказал он, — мне назначили встречу на десять утра, а сейчас уже почти одиннадцать. Я больше не могу ждать. Запишите пожалуйста меня на другой день.

Одна женщина, стоявшая в очереди, наклонилась к соседке и прошептала:

— Ему по меньшей мере лет восемьдесят. Какие у него могут быть срочные дела, что ему некогда даже подождать?

Мужчина услышал это недоумение. Он повернулся к леди, поклонился и ответил:

— Мне восемьдесят семь лет, леди. Именно по этой причине я не могу позволить себе растрачивать ни единой минуты своего драгоценного времени.

Источник: pritchi.ru

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