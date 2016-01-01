Доставка стекла

Некий торговец купил ящик со стеклом. И захотелось ему, чтобы кто-нибудь доставил эту покупку к нему домой. К торговцу подошёл юноша и вызвался отнести стекло по назначению. Торговец сказал ему:

— Неси домой ящик, но не требуй с меня платы. Я сообщу тебе три изречения, с помощью которых ты всегда будешь хорошо жить.

Взял юноша ящик, пронёс его треть дороги и сказал торговцу:

— Сообщи мне первое из твоих изречений.

Торговец ему ответил:

— Если тебе скажут, что голод лучше сытости, — не верь этому. Таково моё изречение.

Пройдя половину пути, юноша сказал торговцу:

— Скажи мне второе твоё изречение.

— Если тебе скажут, что идти лучше, чем ездить верхом, — не верь этому, — ответил торговец.

Добравшись до дому, юноша сказал торговцу:

— Теперь научи меня премудрости, которая заключена в твоём третьем изречении.

Торговец ему ответил:

— Если кто-нибудь тебе скажет, что он нашёл носильщика, который доставил ему груз за меньшую плату, — не верь этому.

Тогда юноша швырнул ящик на землю так, что вдребезги разбились все находившиеся в нём стёкла, и сказал:

— Если тебе кто-нибудь скажет, что хоть одно единственное стекло в этом ящике уцелело, — не верь этому.

Источник: pritchi.ru

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