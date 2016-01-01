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Доставка стекла
|Восточная притча
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Некий торговец купил ящик со стеклом. И захотелось ему, чтобы кто-нибудь доставил эту покупку к нему домой. К торговцу подошёл юноша и вызвался отнести стекло по назначению. Торговец сказал ему:
— Неси домой ящик, но не требуй с меня платы. Я сообщу тебе три изречения, с помощью которых ты всегда будешь хорошо жить.
Взял юноша ящик, пронёс его треть дороги и сказал торговцу:
— Сообщи мне первое из твоих изречений.
Торговец ему ответил:
— Если тебе скажут, что голод лучше сытости, — не верь этому. Таково моё изречение.
Пройдя половину пути, юноша сказал торговцу:
— Скажи мне второе твоё изречение.
— Если тебе скажут, что идти лучше, чем ездить верхом, — не верь этому, — ответил торговец.
Добравшись до дому, юноша сказал торговцу:
— Теперь научи меня премудрости, которая заключена в твоём третьем изречении.
Торговец ему ответил:
— Если кто-нибудь тебе скажет, что он нашёл носильщика, который доставил ему груз за меньшую плату, — не верь этому.
Тогда юноша швырнул ящик на землю так, что вдребезги разбились все находившиеся в нём стёкла, и сказал:
— Если тебе кто-нибудь скажет, что хоть одно единственное стекло в этом ящике уцелело, — не верь этому.
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