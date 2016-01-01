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Домострой
|Христианская притча
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Однажды к священнику пришла женщина с жалобой на мужа:
— У нас большая семья, а муж каждый день лежит на диване и ничего не делает, детей не воспитывает, денег приносит мало. Я не знаю, что мне делать.
Священник сказал ей:
— Вы должны жить с вашим мужем по домострою. Если вы будете так поступать, то через некоторое время вы будете лежать на диване, а он будет бегать вокруг вас.
— А как же это можно сделать? — спросила женщина.
— Придите домой и скажите своему мужу, что вы неправильно с ним строили отношения и с этого дня во всём будете слушаться его. И без его благословения ничего не делайте.
Приходит женщина домой — мой лежит на диване. Она подходит к нему и говорит:
— Я неправильно с тобой жила меня священник научил, сказал, что надо жить по домострою. Теперь без твоего благословения, без твоих приказов я ничего делать не буду.
Муж сел на диване.
— Ну наконец-то появился у вас нормальный священник, — оживился муж.
Жена спрашивает:
— Муж, благословишь ли в магазин сходить?
— Ну иди, — насторожился муж.
— Сколько благословишь денег?
— А, то-то же! — довольным голосом сказал муж и полез в карман.
Он отсчитал какие-то деньги и дал ей. Женщина пошла в магазин, купила, что можно купить на эти деньги. Позвала его к столу. Он подошёл, глянул, а там вообще есть нечего.
— Что ты, глупая женщина, приготовила?! Как этим можно кормить семью?
— Сколько муж благословил денег, на столько и купила, — ответила жена.
— Глупая! — сказал муж, взял сумку и пошёл в магазин сам.
Возвращается домой задумчивый. Говорит жене:
— Как всё подорожало-то...
К концу недели он стал искать вторую работу. А жена сидит на диване и ждёт указаний мужа, как и говорил священник.
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