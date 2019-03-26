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Долг хозяина
Туркменская притча   
26 Марта 2019 г.
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Народ Туркестана славится своим гостеприимством, чувством собственного достоинства и страстной любовью к лошадям.

У туркестанца по имени Анвар Бек был некогда великолепный и чрезвычайно легконогий, чистокровной породы конь. Не было такого человека, который не мечтал бы обладать этим конём, многие домогались его, но Анвар отказывался продавать коня, какую бы цену ему ни предлагали.

И был у него друг, коновод, которого звали Якуб. Тот время от времени приходил к Анвару, надеясь выторговать у него коня. Но Анвар и слышать об этом не хотел.

И вот однажды, прослышав, что у Анвара наступили тяжёлые времена, Якуб подумал: «А что как пойти к Анвару теперь? По нынешним временам он, конечно, согласится, ведь цена коня так велика, что, продав его, Анвар сразу сможет поправить свои дела». Не теряя ни секунды, Якуб отправился к другу.

По обычаю той страны Анвар поприветствовал друга и, прежде чем приступить к обсуждению дел, пригласил гостя к столу, как того требовал закон гостеприимства. Вскоре им накрыли на стол, и они поели с величайшим удовольствием. Когда же Якуб наконец изложил цель своего прихода, бедный Анвар ответил:

— Милый друг, теперь нам уже не о чем говорить. Гостеприимство — прежде всего. Ты пришёл ко мне в тяжёлые для меня времена, а не оказать тебе почтения я не мог, поэтому мне пришлось зарезать коня, чтобы было что поставить на стол и наилучшим образом исполнить долг хозяина.

Источник: pritchi.ru

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