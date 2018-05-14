Договориться о дожде

Стояла сильная засуха. После обедни собрались крестьяне перед церковью и начали выговаривать попу: сколько раз он молился о дожде, а дождя всё нет. Видно, молитва его неугодна Богу. А поп был не дурак и сказал:

— Я хотел сказать вам, братья, что вчера мне с небес пришёл приказ договориться с вами, сколько вам надо дождя и в какой именно день.

Выступил староста:

— Да хоть завтра, в понедельник.

А поп ответил:

— Завтра нельзя. Я нанял подёнщиков полоть кукурузу.

— Ну, так во вторник, — предложил староста.

— А разве ты не видел, сколько у меня хлеба разложено на гумне для просушки? — сказал другой крестьянин.

— Так давайте в среду.

— В среду невозможно, — возразил третий, — у меня праздник, и если мои гости вымокнут, что я буду делать?

— Ну, значит, в четверг, — сказал староста.

Но четвёртый перебил:

— Как в четверг? Значит, я не могу женить сына?

— Тогда в пятницу.

— В пятницу нельзя, — вставил пятый, — народ говорит, что пятница тяжёлый день — удачи не будет.

— Тогда, братцы, в субботу.

— Ей-ей, не могу, — ответил шестой, — мне пригонят двух волов и надо будет их испробовать.

Тут вмешался поп:

— Слушайте, люди добрые! Договоритесь-ка меж собой и дайте мне ответ в следующее воскресенье.

Но и к следующему воскресенью крестьяне не могли договориться.

Источник: pritchi.ru

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