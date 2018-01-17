Дочерняя любовь

Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трёх своих дочерей. И выросли три дочери быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за одной вышли замуж и уехали.

Прошло несколько лет. Тяжело заболела старуха мать, и послала она к дочерям весточку с соседкой:

— Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили.

— Ой, — вздохнула старшая, услышав от женщины печальную весть. — Ой! Я бы рада пойти, да мне надо почистить эти два таза.

— Почистить два таза? — рассердилась женщина. — Так будь же ты с ними вовек неразлучна!

И тазы вдруг вскочили со стола и обхватили старшую дочь сверху и снизу. Она упала на пол и уползла из дома большой черепахой.

Постучалась женщина ко второй дочери.

— Ой, — отвечала та. — Я сейчас побежала бы к матери, да очень занята: надо мне к ярмарке холста наткать.

— Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь! — сказала женщина. И вторая дочь превратилась в паука.

А младшая месила тесто, когда женщина постучала к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не обтёрла рук, побежала к своей матери.

— Приноси же ты всегда людям радость, моё дорогое дитя, — сказала ей женщина, — и люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков, и правнуков.

И правда, третья дочь жила много лет, и все её любили. А когда пришла пора ей умереть, она превратилась в золотую пчёлку.

Всё лето день-деньской собирает пчёлка мёд людям. А зимою, когда всё вокруг гибнет от холода, пчёлка спит в тёплом улье, а проснётся — ест только мёд и сахар.

Источник: pritchi.ru

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