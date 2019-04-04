Диоген продаёт себя







Однажды Диоген плыл на корабле в Афины. Всё было хорошо, как вдруг у острова Крит на судно напали пираты. В итоге, он в качестве раба попал на невольничий рынок. И хотя Диоген изнывал от палящего зноя, но продолжал улыбаться. А затем, без разрешения хозяина, уселся на песок.

— Куд-да! — зарычал на него торговец в персидском халате и белой чалме. — Кто тебя, сидячего, здесь увидит?

— Почему же? — возразил Диоген. — Рыба лежит на прилавке, а своего покупателя находит!

Работорговец захохотал и позволил рабу сидеть на песке. Тут Диоген, приободряя заморённых невольников, закричал на весь базар:

— Эй, люди! Вы что же носы повесили? Уж не потому ли, что не в силах дольше слышать голодное урчание собственного чрева? Ничего, это дело поправимое! — И, обращаясь к работорговцам, продолжал: Граждане, наши хозяева! Послушайте голос разума! Ведь овец и поросят вы откармливаете на совесть, как и подобает рачительным владельцам, не так ли? Так не глупо ли тогда человека, самого дорогого из животных, морить голодом?

В толпе послышался смех рабов и их хозяев, потому, что шутку любят все. И подобревшие работорговцы сказали:

— А ведь, пожалуй, он прав!

И потянулись к невольникам руки с ломтями хлеба, с сушёной рыбой, гроздьями винограда. Утолив слегка голод и жажду, повеселевшие, рабы благодарили Диогена. Тогда его хозяин, видя необычность раба, спросил:

— А что ты умеешь делать, старик?

— Я? — переспросил Диоген, доедая. — Я могу властвовать над людьми! Торговец захохотал:

— Ты, конечно, шутишь?

— Нисколько!

— Да кто же купит раба, который корчит из себя господина!?

— Как раз такого-то купят быстрее всего, — ответил Диоген. — Объяви меня и ты увидишь.

— Нет уж! Если хочешь, сам о себе и объявляй. А я погляжу, что из этого выйдет!

Диоген поднялся и громко закричал, медленно покачиваясь из стороны в сторону:

— Граждане хорошие! Кто хочет купить себе хозяина?! Кто хочет купить хозяина, спешите сюда!

Все вокруг потешались. Но тут к Диогену приблизился один пожилой человек в голубом хитоне и, смеясь, спросил:

— Уж не ты ли и есть хозяин, продающий себя?

— Представь себе, это я! — гордо ответил Диоген.

— А я, — вмешался работорговец, — хозяин этого «хозяина»! Беру за него три мины.

Покупатель сомнительно покачал головой, собираясь отойти, но Диоген задержал его:

— Это совсем не дорого, клянусь богами! Ведь три мины — стоимость рабочей лошади, а я умом скакун!

И, улыбнувшись, покупатель сказал:

— Прекрасно! И куда же скачет твой ум?

— В просторы философии, милейший!

— Ты изучаешь явления космоса?

— Диалектика мёртвой материи меня не занимает. Диалектика души — вот предмет моих занятий!

— Что ж, в таком случае ты сгодишься моим сыновьям как воспитатель. Согласен?

— Согласен, — сказал Диоген, — но с одним условием...

Все вокруг рассмеялись, а хозяин Диогена насмешливо сказал:

— Этот тип ещё смеет условия ставить!

— Да, ставлю условие, — согласился Диоген.

— Какое же? — спросил покупатель.

— Следовать за мной и делать только то, что я тебе скажу.

И снова в толпе рассмеялись, а покупатель, желая намекнуть на пословицу, что яйца курицу не учат, насмешливо продекламировал:

— Вспять потекли источники рек!

— Ты прекрасно знаешь Еврипида, господин хороший, — угадав, чей это стих, сказал Диоген. — Но позволь тебя спросить, если ты нанял, к примеру, врача, а он предупредил тебя, что нужно следовать его советам, ведь ты не стал бы упрекать его изречениями Еврипида?

Пристально вглядываясь в Диогена, покупатель сказал:

— Я беру этого человека!

И, отсчитав положенную сумму торговцу, добавил:

— А вот тебе ещё одна мина сверх того!

Источник: pritchi.ru

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