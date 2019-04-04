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Диоген продаёт себя
|Греческая притча
|04 Апреля 2019 г.
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Однажды Диоген плыл на корабле в Афины. Всё было хорошо, как вдруг у острова Крит на судно напали пираты. В итоге, он в качестве раба попал на невольничий рынок. И хотя Диоген изнывал от палящего зноя, но продолжал улыбаться. А затем, без разрешения хозяина, уселся на песок.
— Куд-да! — зарычал на него торговец в персидском халате и белой чалме. — Кто тебя, сидячего, здесь увидит?
— Почему же? — возразил Диоген. — Рыба лежит на прилавке, а своего покупателя находит!
Работорговец захохотал и позволил рабу сидеть на песке. Тут Диоген, приободряя заморённых невольников, закричал на весь базар:
— Эй, люди! Вы что же носы повесили? Уж не потому ли, что не в силах дольше слышать голодное урчание собственного чрева? Ничего, это дело поправимое! — И, обращаясь к работорговцам, продолжал: Граждане, наши хозяева! Послушайте голос разума! Ведь овец и поросят вы откармливаете на совесть, как и подобает рачительным владельцам, не так ли? Так не глупо ли тогда человека, самого дорогого из животных, морить голодом?
В толпе послышался смех рабов и их хозяев, потому, что шутку любят все. И подобревшие работорговцы сказали:
— А ведь, пожалуй, он прав!
И потянулись к невольникам руки с ломтями хлеба, с сушёной рыбой, гроздьями винограда. Утолив слегка голод и жажду, повеселевшие, рабы благодарили Диогена. Тогда его хозяин, видя необычность раба, спросил:
— А что ты умеешь делать, старик?
— Я? — переспросил Диоген, доедая. — Я могу властвовать над людьми! Торговец захохотал:
— Ты, конечно, шутишь?
— Нисколько!
— Да кто же купит раба, который корчит из себя господина!?
— Как раз такого-то купят быстрее всего, — ответил Диоген. — Объяви меня и ты увидишь.
— Нет уж! Если хочешь, сам о себе и объявляй. А я погляжу, что из этого выйдет!
Диоген поднялся и громко закричал, медленно покачиваясь из стороны в сторону:
— Граждане хорошие! Кто хочет купить себе хозяина?! Кто хочет купить хозяина, спешите сюда!
Все вокруг потешались. Но тут к Диогену приблизился один пожилой человек в голубом хитоне и, смеясь, спросил:
— Уж не ты ли и есть хозяин, продающий себя?
— Представь себе, это я! — гордо ответил Диоген.
— А я, — вмешался работорговец, — хозяин этого «хозяина»! Беру за него три мины.
Покупатель сомнительно покачал головой, собираясь отойти, но Диоген задержал его:
— Это совсем не дорого, клянусь богами! Ведь три мины — стоимость рабочей лошади, а я умом скакун!
И, улыбнувшись, покупатель сказал:
— Прекрасно! И куда же скачет твой ум?
— В просторы философии, милейший!
— Ты изучаешь явления космоса?
— Диалектика мёртвой материи меня не занимает. Диалектика души — вот предмет моих занятий!
— Что ж, в таком случае ты сгодишься моим сыновьям как воспитатель. Согласен?
— Согласен, — сказал Диоген, — но с одним условием...
Все вокруг рассмеялись, а хозяин Диогена насмешливо сказал:
— Этот тип ещё смеет условия ставить!
— Да, ставлю условие, — согласился Диоген.
— Какое же? — спросил покупатель.
— Следовать за мной и делать только то, что я тебе скажу.
И снова в толпе рассмеялись, а покупатель, желая намекнуть на пословицу, что яйца курицу не учат, насмешливо продекламировал:
— Вспять потекли источники рек!
— Ты прекрасно знаешь Еврипида, господин хороший, — угадав, чей это стих, сказал Диоген. — Но позволь тебя спросить, если ты нанял, к примеру, врача, а он предупредил тебя, что нужно следовать его советам, ведь ты не стал бы упрекать его изречениями Еврипида?
Пристально вглядываясь в Диогена, покупатель сказал:
— Я беру этого человека!
И, отсчитав положенную сумму торговцу, добавил:
— А вот тебе ещё одна мина сверх того!
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