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Девушка в храме
Христианская притча   
07 Мая 2019 г.
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moleben 1

Однажды в храм вошла девушка. Одета она была в джинсы, футболку и без платка. Её появление привлекло внимание одной сердобольной бабули. Она без промедления подошла к пришедшей и стала обличать:

— Ты куда пришла? Тебе здесь не танцы, а дом Божий. Иди домой, переоденься, а потом приходи.

Опустив голову, девушка медленно побрела к выходу. А бабуля продолжила усердно молиться Богу.

Вернувшись со службы, старушка решила поспать. И вот видит во сне Богородицу. Она подошла к ней и печально сказала:

— Что ты натворила? Зачем ты сегодня выгнала девицу из храма? Я же так долго её ждала.

Источник: pritchi.ru

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