Деревья для будущих поколений

Накануне дождливого сезона один очень старый человек стал копать в саду ямы.

— Что ты делаешь? — спросил его сосед.

— Сажаю манговые деревья, — ответил старик.

— Ты надеешься ещё поесть плодов с этих деревьев?

— Нет, до этого я не доживу. Но доживут другие. Меня вчера вдруг осенило, что всю жизнь я наслаждался плодами манго, выращенными другими людьми. Таким образом я хочу выразить им свою благодарность.

Источник: pritchi.ru

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