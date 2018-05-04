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Деревья для будущих поколений
Притча неизвестного происхождения   
04 Мая 2018 г.
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siren

Накануне дождливого сезона один очень старый человек стал копать в саду ямы.

— Что ты делаешь? — спросил его сосед.

— Сажаю манговые деревья, — ответил старик.

— Ты надеешься ещё поесть плодов с этих деревьев?

— Нет, до этого я не доживу. Но доживут другие. Меня вчера вдруг осенило, что всю жизнь я наслаждался плодами манго, выращенными другими людьми. Таким образом я хочу выразить им свою благодарность.

Источник: pritchi.ru

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