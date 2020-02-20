Деревенский правдолюб

Жил в одной деревне крестьянин Михайло. И был Михайло человеком критичным, справедливым и принципиальным. Если кто запятнал свою репутацию, то он всегда поднимал это на вид и открыто протестовал. Любил Михайло правду, видел всех насквозь и считал своим долгом вскрывать тайные тёмные мысли односельчан.

Однажды глава деревни предложил замостить камнем улицы. Встал Михайло на собрании и выразил недоверие как главе, так и его предложению:

— Не верю я в эту затею! Видел я как-то, что наш глава на телеге вывозил какие-то мешки из деревни. Явно украл. Вот и сейчас хочет какое-то тёмное дело провернуть за счёт селян.

Сказал так и уехал на свою заимку в лес.

Приезжает через месяц, смотрит, а все улицы камнем замощены. Люди поддержали затею, собрались и сделали всё. И перед домом Михайловым тоже замостили. Стыдно стало ему, что не участвовал в работе вместе со всеми, но ничего не сказал, въехал во двор и заперся.

Через какое-то время прискакал гонец из соседней деревни — смута там началась, поссорились между собой две большие семьи, дерутся — никто их остановить не может. Собрались мужики ехать разнимать, а Михайло на собрании сказал:

— Негоже лезть в чужие дела. Пусть, сами разбираются. Что мы там забыли? Да и посмотрите, кто туда рвётся — те, кому самим кулаки почесать хочется.

Не послушали его мужики, поехали, остановили драку. Приехали гости оттуда с благодарностью да подарками. Столько привезли, что каждой семье перепало. Протянули и Михайле, а ему взять — рука не поднимается.

Пошёл он домой да задумался. И вроде правду всегда говорил, да вот только никому от его правды легче не становилось. А люди смотрели по ситуации да делали потихоньку своё дело, и всё хорошо заканчивалось. Но к делам этим он оказывался непричастен.

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Источник: pritchi.ru

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