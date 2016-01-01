Одному искателю Истины приснилось однажды, что он попал в рай. Он увидел там толпы людей. Поинтересовавшись, что происходит, он узнал, что сегодня День Рождения Бога. Искатель благодарил свою судьбу: наконец-то его жажда лицезреть Бога будет удовлетворена!

Он встал на краю дороги вместе с остальными людьми в ожидании. Показалась пышная процессия. Впереди ехала важная персона на красивом коне. За ним следовала многочисленная свита из тысяч последователей. Искатель шёпотом спросил своего соседа:

— Это Бог?

— О нет! — ответил человек. — Это Кришна.

Не успела пройти первая процессия, как показалась следующая.

— Это Бог? — вновь спросил искатель.

— Нет, это Мохаммед и его окружение, — был ответ.

Процессии шли одна за другой нескончаемой чередой: Будды, Христа и многих других великих пророков.

— Когда же придёт Бог? — удивился искатель Истины.

Толпа заметно поредела. Уже не звучали фанфары. Искатель устал. Наконец, на улице, кроме него, никого не осталось. И тут появился скромный, благообразного вида старичок на белом коне. Его не сопровождал никто.

Искатель с интересом последовал за ним, и вдруг его осенило: «Это, должно быть, и есть Бог! Никто так не одинок, как Бог в огромной Вселенной!»

Он подошёл ближе и спросил:

— Если ты Бог, почему ты так одинок?

От этих слов глаза Бога наполнились слезами, и он сказал:

— Все люди разделились между теми, кто прошёл здесь до меня. И никто не остался со мной, ибо со мной может быть только тот, кто не следует ни за кем.

Источник: pritchi.ru

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