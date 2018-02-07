Чужие тайны

Четверо из одной деревни пошли в далёкий город на базар. Накупили что кому надо и отправились в обратный путь.

Трое впереди идут, а четвёртый отстал. Самый бедный был он во всей деревне. И самая тяжёлая была у него ноша, на своих плечах нёс он каменные жернова для ручной мельницы.

На полдороге повстречался путникам крестьянин из их деревни.

Остановились трое, те, что впереди шли и спросили:

— Скажи, приятель, не случилась ли какая беда в наших домах, пока мы ходили в город?

— У вас-то ничего не случилось, — сказал им земляк, — а вон у того, что жернова тащит, и вправду беда стряслась, — мул у него подох.

Тогда один крестьянин сказал:

— Не надо ему сейчас об этом говорить. Ему и без того идти трудно.

— Твоя правда, — сказал другой, — пусть он тогда о беде узнает, когда домой придёт.

А третий молчал. Этот третий был великий болтун. Что ему ни скажи, он сейчас же всё выболтает.

— Смотри, — сказали ему, — если ты проболтаешься, мы тебя мало что поколотим, а ещё заставим жернова нести.

— Нет, я ничего не скажу! — ответил болтун. — Вот увидите, я слова не пророню! Рта не открою!

Пока они так стояли и разговаривали, подошёл и бедняк со своими жерновами; и зашагали они дальше все вместе.

Болтун шёл и мучился. Сил нет — до чего трудно ему молчать! Шагов сто прошёл — и не выдержал, дал волю языку.

Узнал бедняк о своей беде и совсем голову опустил, словно двойная тяжесть легла ему на плечи.

А товарищи его набросились на болтуна.

— Ты что же, забыл про уговор? Ты что нам обещал, не помнишь? Да что с тобой разговаривать! Дураку совет давать — всё равно что блох мерить! Такая же польза! Ну, а уж мы-то своё слово сдержим!

Отколотили они его хорошенько, а потом взвалили ему на плечи жернова и велели нести до самой деревни. Болтун и спорить не стал. Тащил каменные плиты и усмехался:

— Разве же это тяжесть! Чужую тайну удержать на своём языке куда труднее!

Источник: pritchi.ru

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