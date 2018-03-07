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Художник-лекарь
Афганская притча   
07 Марта 2018 г.
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iris

Один художник начал заниматься врачеванием.

Встретил его как-то земляк и удивлённо спросил:

— Почему ты стал врачом?

Тот ему ответил:

— Если я в живописи сделаю ошибку, то её никак не скроешь. А в медицине все мои ошибки прикрывает земля.

Источник: pritchi.ru

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