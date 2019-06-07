Чудесный колодец

Издавна поговаривали в народе, что есть в одном лесу чудесный заброшенный колодец. Если кинуть в него монетку, то через некоторое время он покажет человеку самое сокровенное, чем живёт его душа. Одни люди верили в этот колодец, а другие смеялись, утверждая, что это всё человеческие выдумки.

Пришли как-то к колодцу люди, уж очень хотелось им знать, чем живёт душа каждого из них. А с ними пришло много любопытного народа, поглядеть, чем их дело закончится.

Кинул монетку в колодец один человек, смотрит: появляется в воде отражение женщины страшной и уродливой. Даже отскочил в испуге от колодца. Бросил монетку другой человек и ждет: всплыла в колодце большая медная монета и всё... Подивился он, отошёл. Бросил в колодец монетку третий любопытный: показывается в колодце чемодан, кровью покрытый и грязный-прегрязный. Больше этот человек смотреть не захотел, убежал. Подошёл к колодцу ещё один человек, бросил монетку и ждёт. Успокоилась вода в колодце, и только увидел он в воде своё лицо, и больше ничего.

Собрались все вместе: думали-думали — ничего не придумали. Подходит в это время к ним старичок, седой-преседой и спрашивает:

— О чём задумались, добрые люди?

Рассказали они ему, так, мол, и так: не понятно, почему каждый из них увидел такое отражение?

— А это очень просто понять, — сказал старичок. — Тот, кто страшную женщину увидел — значит, душа блудная. Кто медную монету увидел — душа у него жадная к деньгам. Кому чемодан в крови показался — тот людей грабит и кровь из них пьёт. А кто своё лицо увидел — у того душа честная.

Остальные люди послушали, что старичок поведал и сказали:

— Мы тогда не будем в колодец монетки бросать, чего ещё он нам покажет? Опозориться можно.

Так и остался колодец заброшенным и по сей день.

Источник: pritchi.ru

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