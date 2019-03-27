





У Анахарсиса как-то спросили:

— Что враждебно людям?

Он ответил:

— Сами себе.

Источник: pritchi.ru

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