Что важнее?

Заспорили Воздух, Вода и Вера, кто из них более важен людям.

— Без меня они не проживут и пяти минут! — сказал воздух.

— Без меня им тоже не выжить больше нескольких дней! — сказала вода.

— А без меня некоторые живут всю жизнь, — сказала вера. — Но ... что толку?

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ