Что важнее?

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Христианская притча   
29 Апреля 2019 г.
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Заспорили Воздух, Вода и Вера, кто из них более важен людям.

— Без меня они не проживут и пяти минут! — сказал воздух.

— Без меня им тоже не выжить больше нескольких дней! — сказала вода.

— А без меня некоторые живут всю жизнь, — сказала вера. — Но ... что толку?

Источник: pritchi.ru

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