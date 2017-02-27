Что спасают в первую очередь

Трое взрослых разговаривали за кофе на кухне; их дети играли на полу. Во время беседы случайно был затронут вопрос о том, что необходимо прежде всего предпринимать в случае опасности. Все согласились с мнением, что в первую очередь необходимо спасать детей.

Неожиданно на газовой плите с грохотом взорвался клапан безопасности скороварки, и комната наполнилась облаками пара. В мгновение ока на кухне не осталось никого, кроме детей, игравших на полу.

Источник: pritchi.ru

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