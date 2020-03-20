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Чёрные очки
Современная притча для детей   
20 Марта 2020 г.
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kosmos

Мальчик, проходя по улице к своему дому, никогда не приветствовал соседей. Соседи рассказали родителям, что их сын ведёт себя невежливо. Отец взялся журить сына. Тот слушал отца, опустив голову от стыда. Затем мальчик обратился к отцу:

— Папа, купи мне, пожалуйста, чёрные очки!

— Зачем, сынок? — спросил удивлённо отец.

— Потому, что теперь мне очень стыдно будет ходить по нашей улице...

— Эх, сынок! Ты лучше постарайся исправиться и тогда тебе не понадобятся чёрные очки! — улыбнулся отец.

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Источник: pritchi.ru

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