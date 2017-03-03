Человек под банановым деревом

Однажды человек лежал под банановым деревом, которое было очень-очень большим, но плоды на нём были маленькими. Возле дерева росло маленькое растение, с которого свисали большие огурцы.

Человеку пришло на ум, что Бог воистину несправедлив к этим созданиям. Очень большое дерево имеет маленькие плоды, в то время как маленькое растение приносит большие плоды.

Пока он размышлял, банан упал с дерева и ударил его по носу. От боли у него выступили слезы, и он был благодарен Богу за то, что на этом дереве не росли большие плоды.

Источник: pritchi.ru

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