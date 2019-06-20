Будьте скромны в желаниях

Благодетельный из Младших был обеспокоен воровством и спросил совета у Конфуция.

Конфуций ответил:

— Коль сами будете скромны в желаниях, не согласятся воровать и за награду.

Источник: pritchi.ru

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