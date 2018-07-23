Бизнес-планы школьников

На уроке обществознания задала учительница детям бизнес-планы подготовить. Пятиклассники взялись за работу. И вот настал урок презентации.

Высокая отличница подробно разложила, как она комбинат питания устроит. Рыжий мальчишка обрисовал фантастические перспективы преображения школьной транспортной системы: тут и лифты, и эскалаторы, и рикши. Опрятный паренёк, сделал классный доклад о системе автоматизации, контроля доступа, учёта и контроля на базе школьной компьютерной сети. Бойкая девочка рассказала о производстве обуви для всех учителей, школьников и даже для продажи на экспорт.

И вот, выходит к доске худенькая скромная девочка с открытым лицом и добрыми глазами.

— Все вы, — говорит она одноклассникам, — начинали свои бизнес-планы со слов «возьму кредит в банке». Так вот, я открываю банк.

По рядам прокатился сдержанный гул восхищения и зависти: и как сами не догадались?

— Условия у меня такие, — продолжает девочка, — каждый может взять любую сумму под 20% годовых.

— Как любую? И миллион можно? — вскинул голову дремавший на задней парте хулиган и второгодник.

— Хоть миллиард. Хоть сто миллиардов. Но учтите — в конце года эти деньги нужно будет отдать с процентами. Кто не отдаст забираю имуществом.

— Что, весь бизнес отберёшь? — возмутилась отличница.

— Нет, конечно! Только недостающую часть заберу, не более.

— Нормальные условия. Даже отличные, — взвешенно отчеканил айтишник, подняв глаза от калькулятора, — я согласен.

За ним все закивали. Такой добрый и щедрый банк всем понравился.

— Ну вот, — продолжила тихая «банкирша», — в начале года я выдам гору денег. Но, сколько бы я ни выдала, 100% денег покрывают 100% школьного бизнеса. А в конце года я потребую вернуть 120% выданных денег. Гору и плюс ещё пятую часть горы. А у вас на руках только гора, 20%, которые я потребую сверху, не существует в природе. Значит, по результатам года я заберу 20% школы.

За год кто-то сумеет собрать 120% денег, а кто-то и 400%. Но это значит, что у другого не будет и половины необходимого для возврата долга. Но это не важно. Важно, что в любом случае, как только вы согласились взять кредит, вы отдали мне 20% школы.

Следующий год ещё 20%. И так далее. Ну а к десятому классу я буду единственной владелицей школы. Сегодня вы мечтаете о благополучии, бизнесе, успехе, развитии. А к десятому классу вы станете моими рабами, и я буду решать, кому жить, а кому умереть с голоду.

Класс затих. Учительница растерянно хлопала глазками.

— Зачем такой банк? — первым ожил второгодник, — без банка обойдёмся.

— Точно! — зажглась надеждой весёлая девочка от обувного бизнеса, — без банков и денег обойдёмся, бартером будем наши товары и услуги менять друг на друга.

— И как ты расплатишься за мороженое, — искренне удивилась «банкирша», — каблук от сапога отломишь и отдашь? А с работниками чем расплачиваться будешь? Кедами? Так им некогда работать станет — будут днями искать того пекаря, которому кеды нужны, чтоб булочку с повидлом купить. Вон, спроси у Дашки, — «банкирша» кивнула на отличницу общественного питания, — согласна она кедами оплату принимать?

— А мы будем друг другу расписки писать! — нашёлся айтишник.

— Хорошая идея, — согласно кивнула «банкирша», — и через три дня у каждого будет вот-такая стопа записочек: «Я отдал Коле стул», «Вася меня на эскалаторе прокатил», «Взял у Ани кроссовки»... И что? Как потом со всем этим разобраться?

Класс снова затих. Вдруг поднялся второгодник:

— Иванова, а точно школа тебе будет принадлежать?

— Конечно, пожала плечами девочка. Это же элементарно.

— Тогда... Иванова, возьми меня на работу. Если кто своё отдавать за долги не будет — я помогу. Ага? А мне много не надо. Ты мне компьютерный класс отдай, я там игровую зону сделаю.

— Хорошо, — тут же согласилась «банкирша», — будешь силовым ведомством.

Она обратилась к уже совсем не весёлой девочке:

— Анечка, ну зачем тебе заниматься обувным бизнесом, который ты всё равно потеряешь? Ты же хочешь получить, а не потерять, правильно? Так вот, я отдам тебе 10% школы.

— А мне что делать? — осторожно спросила Аня, чувствуя очередной подвох.

— Видишь ли, мне не очень хочется работать. Поэтому работать за меня будешь ты. Вся эта возня учитывать деньги, выдавать... Вдруг среди года кто-то захочет ещё кредит взять? Вот я тебе и отдам деньги под 20% годовых. А ты будешь их раздавать под 22%. Твоя доля — 10% от моей, всё честно.

— А можно я буду не под 22% выдавать, а под... Под сколько хочу? — повеселела девочка.

— Конечно. Но не думай, что школа твоей станет. Вот, будешь ты отдавать деньги под 33%, и через три года школа будет вроде бы твоей. Однако, ты-то взяла у меня деньги под 20%, которых, как ты помнишь, не существует в природе. И школа все равно будет моей через пять лет. И я отдам тебе твои 10%, а не ты их получишь сама. Понимаешь? Я хозяйка.

— Мария Павловна, — повернулась «банкирша» к учительнице, — и вы не расстраивайтесь. Я дам вам большую зарплату. Вы только учите всех, что так и должно быть, что по-другому не бывает. Рассказывайте детям, что, если много и хорошо работать, можно достичь успеха, стать богатым. Понимаете, чем больше они работают, тем быстрее буду богатеть я. И чем лучше вы будете пудрить мозги ученикам, тем больше я вам буду платить. Ясно?

В глазах учительницы блеснула искра сознания и надежды, она часто и мелко закивала, преданно глядя на пятиклассницу.

Грянул спасительный звонок.

Источник: pritchi.ru

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