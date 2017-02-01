ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Бывший любитель вина
Суфийская притча   
Изменить размер шрифта

vino

Жил некогда человек, находившийся под властью вина. Но однажды он вдруг отказался от пьянства, и дела его пошли так хорошо, что он возвысился и стал правителем целой провинции. Те, кто помнил, каким он был, когда жил под властью пьянящих напитков, однажды спросили его:

— Мы признаём величие твоего духа, но всё же расскажи, как ты смог достичь этого совершенства? Ведь мы помним, как ты ещё недавно стремился к вину. Как же тебе удалось так преобразиться и изменить свою жизнь?

— Да, рука моя тянулась к чаше, потому что я стремился таким образом обрести отраду и покой, — отвечал он. — Но, когда я пил, я никогда не думал о том, чтобы, выпив эту чашу, начать всё сначала. Наоборот, я думал о том, что эта чаша должна быть последней и что мне удастся навек отвлечься от вина; и я полагаю, что именно эта мысль помогла мне преодолеть моё пристрастие и открыла истинный путь к счастью и душевному спокойствию.

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 