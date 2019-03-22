Беспокойство



Если ты наметил и имеешь только свои личные цели, это такое напряжение, что твоё сознание становится очень узким, а ты становишься закрытым. Иногда нужно просто позволить Существованию нести тебя.

Вот история об одной старухе, которая путешествовала автобусом. Она была очень беспокойна, дрожала и непрерывно спрашивала водителя, какая это остановка.

Незнакомец, сидящий рядом с ней, сказал:

— Успокойтесь, не волнуйтесь. Кондуктор объявит остановку и, уж если вы так волнуетесь, я позвоню кондуктору. Вы можете сказать ему, где вы хотите выйти, и он сможет учесть это. А вы расслабьтесь!

Он позвонил кондуктору, и женщина сказала:

— Запомните, пожалуйста. Я не хочу пропустить мою остановку. Я должна прибыть туда обязательно.

— Хорошо, я замечу это себе. Даже без вашего упоминания я назову её, но я должен сделать запись об этом и специально для вас я скажу, когда будет ваша остановка. Не волнуйтесь. А сейчас скажите, что это за остановка, где вы хотите выйти? — ответил кондуктор.

Женщина потела, дрожала и была очень напряжена. Теперь она даже не могла вспомнить, куда ей надо.

Наконец она сказала:

— О, благодарю вас. Вы только обязательно запомните, я должна выйти на автовокзале.

Ваше сознание сужается, когда вы напряжены. Вы становитесь закрыты. И в таком напряжении, в такой тревоге становится всё труднее и труднее помнить.

И потом, если это автовокзал, на котором автобус непременно остановится, и все выйдут, почему вы должны беспокоиться? Как вы можете его проехать? Время расслабиться; вы знаете, что Существование всегда движется, достигая высочайших пиков. А вы — его часть!

Вот секрет просветления: это случится в состоянии глубокого покоя.

Источник: pritchi.ru

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